Evergem gaat gras minder maaien: “Goed voor variatie met meer bloemen” Joeri Seymortier

06 juni 2020

15u02 0 Evergem Evergem gaat het gras minder maaien, en wil de natuur op verschillende plaatsen meer haar gang laten gaan.

“Vroeger werd alle gras overal kort gemaaid”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Op plaatsen die weinig belopen worden mag het gras echter langer groeien. Zo komt er in de groenzones, op de verkeerspleintjes en in parken variatie met meer bloemen. Vogels, vlinders, bijen, egels en kikkers vinden er voedsel en kunnen er schuilen. Op een beperkt aantal plaatsen werden bloemenmengsels ingezaaid, maar op de meeste plaatsen laten we de bestaande grasmat en kruiden spontaan evolueren naar een bloemenweide. In de zones die we ecologisch beheren, houden we natuurlijk wel rekening met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen of om te wandelen. Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is zeker niet zo. Kort daarop zal je bloemen zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders. We streven er naar om in 2020 tussen de acht en twaalf hectare als bloemenweide te beheren.”