Evergem doet dinsdag recyclagepark weer open, met ruimere openingsuren Joeri Seymortier

03 april 2020

17u00 0 Evergem Evergem opent vanaf dinsdag 7 april weer het recyclagepark, met ruimere openingsuren zodat het bezoek gespreid kan komen.

In heel wat Meetjeslandse gemeenten heropent enkel het groenpark, maar in Evergem gaat het om het hele recyclagepark. “Je mag wel enkel komen als het echt noodzakelijk is”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Asbest en batterijen mogen voorlopig niet aangevoerd worden. Er mogen maximum vijf wagens tegelijk in het park. Op het park moeten de afstandsregels strikt nagevolgd worden. Betalen kan enkel met Bancontact, het toestel wordt regelmatig ontsmet.”

Het recyclagepark van Evergem is tijdelijk langer open. Van dinsdag 7 tot zaterdag 18 april gelden de volgende openingsuren: maandag tot vrijdag van 12 tot 18.45 uur, en op zaterdag van 10 tot 15.45 uur. Het park is niet open op maandag 13 april, want dan is het paasmaandag. “We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en zich aan de regels houdt”, zegt schepen Roegiers nog.

Info: www.evergem.be.