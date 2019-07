Evergem denkt aan project tegen voedselverspilling: Foodsavers in Gent is voorbeeld Joeri Seymortier

16 juli 2019

14u59 0 Evergem De gemeente Evergem wil een project op poten zetten om voedselverspilling tegen te gaan.

Op voorstel van Groen Evergem brachten een pak raadsleden een bezoek aan Foodsavers in Gent. “Het gaat om een project rond voedseloverschotten, georganiseerd door het OCMW en het stadsbestuur van Gent, in samenwerking met heel wat winkels, handelaars en organisaties”, zegt raadslid Eddy Colombeen (Groen). “De perfect eetbare voedseloverschotten van de aangesloten winkels worden door Foodsavers gratis verdeeld onder armoedeorganisaties. Foodsavers gaf aan dat ze willen samenwerken met gemeentebesturen in de buurt van Gent. Het gemeentebestuur wil een werkgroep oprichten om te kijken wat mogelijk is om initiatieven te nemen tegen voedselverspilling, en om eventueel samen te werken met Foodsavers.”