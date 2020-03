Evergem brengt vanaf nu boodschappen aan huis bij 70-plussers Joeri Seymortier

18 maart 2020

11u07 11 Evergem De gemeente Evergem start een boodschappendienst op voor zeventigplussers. De boodschappen worden aan huis gebracht.

Omdat al wie ouder is dan 70 jaar extra risico loopt op complicaties bij een coronabesmetting, wil de gemeente Evergem dat die doelgroep zo weinig mogelijk blootgesteld wordt. “In moeilijke omstandigheden is het belangrijk dat we zorg dragen voor elkaar, in het bijzonder voor onze oudere inwoners”, zeggen burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) en schepen Patrick Huyghe (N-VA). “Vanaf nu biedt de gemeente Evergem een boodschappendienst aan huis aan, voor alle 70-plussers in de gemeente. De boodschappen gebeuren bij handelaars in Evergem, want zo steunen we onze lokale economie. Je kan maximum bestellen voor een bedrag tot 100 euro, want we hamsteren niet. Er zijn geen vervoerskosten.”

Wie gebruik wil maken van de boodschappendienst, kan bellen naar 09/216.05.00 of online contact opnemen met het gemeentebestuur.