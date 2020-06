Evergem bereidt zich voor op droge zomer: “Grondwater op bouwwerven opvangen voor de buurt” Joeri Seymortier

11u23 0 Evergem Evergem bereidt zich voor op een droge zomer, en vraagt aan bedrijven en inwoners om zuinig om te springen met water. Er worden ook bijzondere maatregelen genomen.

Op bouwwerven wordt vaak grondwater opgepompt. Dat water zomaar in de riool laten stromen, zal niet kunnen. “Opgepompt water op bouwwerven, de zogenaamde bronbemaling, mag tijdens de droogteperiode bij code oranje niet langer in de riolering verdwijnen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Bouwheren kunnen verplicht worden om een buffervat met kraantje te plaatsen. Buurtbewoners mogen dat grondwater dan gratis gebruiken. Deze verplichting geldt voor alle nieuwe bouwprojecten.”

Ook de groendienst van de gemeente neemt maatregelen. “De groendienst gebruikt vooral regenwater om de bloemen, planten en jonge bomen water te geven. Ook het water om de machines te reinigen en het water voor de veegmachine komt uit de regenwaterput aan het gemeentelijk magazijn. Als deze put leeg is, wordt gezuiverd rioleringswater van het waterzuiveringscentrum van Aquafin gebruikt”, zegt schepen Roegiers.

Droge vijvers

Net als de vorige jaren zullen heel wat vijvers op het openbare domein droog komen te staan. “Het is nutteloos deze vijvers met leidingwater of regenwater te vullen. De vissen krijgen een nieuwe thuis in een vijver met meer water”, klinkt het nog.

Wat kan jij doen?

Voor de burgers geeft burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) nog wat tips mee: “Neem een douche in plaats van een bad. Laat de kraan niet te lang lopen. Geef je planten water met een emmer of gieter in plaats van de tuinslang . Gebruik maximaal regenwater. Hergebruik ook zoveel mogelijk water. Gekoeld kookwater van bijvoorbeeld groenten en aardappelen kan je gebruiken voor de planten. Sproei je gazon ook niet met leidingwater, en laat je gras een beetje hoger groeien.”