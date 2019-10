Ertvelde rouwt om gewezen uitbaatster De Gouden Kroon: Agnes De Clerck (86) overleden Joeri Seymortier

17 oktober 2019

09u37 0 Evergem Ertvelde rouwt om de dood van Agnes De Clerck, de gewezen uitbaatster van restaurant en feestzaal De Grouden Kroon. De zaak zelf werd in 1779 gesticht en heel wat jaren zwaaide Agnes er de plak. Ook toen zoon Luc Lambrecht destijds de zaak overnam, bleef Agnes een vertrouwd gezicht. De vrouw werd 86 jaar.

De Gouden Kroon aan de rotonde in Ertvelde was altijd een begrip in het dorp. Het is een zaak die meer dan 240 jaar geleden opgericht werd, en waar zeven generaties achter de kookpotten gestaan hebben. In 2013 was er nog een groot feest, om de 235ste verjaardag te vieren. Agnes De Clerck werd toen door zoon Luc Lambrecht uitgebreid in de bloemetjes gezet. Eddy Wally was een vaste waarde in De Gouden Kroon, en heeft er destijds heel wat nationale persconferenties gegeven. The Voice of Europe sukkelde in 2013 al met de gezondheid, maar toch was hij op het jubileumfeest van De Gouden Kroon aanwezig.

“In de geschiedenis wordt gesproken over de herberg en afspanning De Gouden Kroon”, vertelde Agnes De Clerck in 2013 nog in onze krant. “De naam afspanning verwijst naar de functie van Ertveldedorp als rustpunt tussen het Meetjesland en de Gentse Haven. 200 jaar geleden werden de paarden van de voermannen er ‘afgespannen’ om even tot rust te komen. Later was het ook een rustpunt voor mensen die de stoomtram namen, en nog later was het ook een stopplaats toen de eerste wagens hun intrede deden. We hebben hier in onze zaak echt alles meegemaakt. De gloriejaren van Eddy Wally en zijn feestzaal in de Achterstraat, waren ook mijn gloriejaren. We hebben hier de doortochten gehad van de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Vlaanderen. En dan zijn er ook nog de honderden huwelijksfeesten en rouwmaaltijden. 235 jaar vol tranen en feestvreugde.”

Trouwfeesten

De Gouden Kroon was een van de eerste feestzalen in het Meetjesland dat trouwfeesten organiseerde. In maart 1949 werd daar het allereerste trouwfeest gehouden, en de decennia daarop zijn er honderden trouwkoppeltjes gevolgd. Eind de jaren veertig werden in De Gouden Kroon wel rouwmaaltijden gegeven, en werd er in de keuken ook eten bereid voor de trouwfeesten die thuis gehouden werden. Toen al was De Gouden Kroon een soort traiteur avant-la-lettre. Leuk weetje: op het allereerste trouwmenu van 1949 stond oxtailsoep, vol au vent, filet met warme groentekrans en tot slot taart en fruit.

Uitvaart

Agnes De Clerck werd geboren op 21 mei 1933, en overleed begin deze week op 86-jarige leeftijd. Ze was getrouwd met Leon Lambrecht, en die overleed in 2006. Naast zaakvoerster van De Gouden Kroon, was Agnes destijds ook uitbaatster van het Fina tankstation in Ertvelde. De uitvaart wordt gehouden op zaterdag 19 oktober om 11 uur in de parochiekerk van Ertvelde.