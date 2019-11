Ertvelde, Kuizen en Rieme: 65-jarigen vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

02 november 2019

14u31 2 Evergem De 65-jarigen van de dorpen Ertvelde, Kluizen en Rieme hebben samen hun 65ste verjaardag gevierd.

Het schepencollege van Evergem werd uitgenodigd bij Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde voor de bijeenkomst van de 65- jarigen van Ertvelde, Kluizen en Rieme. “Het werd een gezellige bijeenkomst, gekoppeld aan een rondleiding in de brouwerij”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Het was al de vierde keer dat deze groep samenkwam. Sinds hun 50ste doen ze dat iedere vijf jaar. Herinneringen aan vroeger werden er uitvoerig besproken.”