Ertvelde krijgt drive-in cinemaweekend: kies nu je eigen muziekfilm Joeri Seymortier

05 juni 2020

08u57 0 Evergem Ertvelde bij Evergem krijgt begin juli als eerste in het Meetjesland een drive-in cinemaweekend. Het wordt de vervanger van het Zomerfeest.

Door de coronacrisis is er geen Zomerfeest Ertvelde, maar de organisatoren beloofden op zoek te gaan naar een waardige vervanger. “In het weekend van 3, 4 en 5 juli zal het terrein van Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde omgevormd worden tot een drive-in bioscoop, met een reuzenscherm van 8 op 12 meter”, zegt Bart Van Herck. “Per filmvertoning worden 50 wagens toegelaten. Via een tijdelijke zendvergunning, zal het geluid van de film in de auto binnenkomen. Medewerkers van het Zomerfeest zorgen voor drank en versnaperingen aan de wagen, zodat er geen problemen ontstaan met afstandsregels.”Welke films worden vertoond, kiezen de Ertveldenaren zelf. Tot 15 juni kan er gestemd worden op een zevental muziekfilms. Op de keuzelijst onder andere ‘Bohemian Rhapsody’, als verwijzing naar de Queen Coverband die dit jaar op het zomerfeestpodium zou staan.

De precieze tijdstippen van de filmvertoningen en de reservaties verlopen via de zomerfeestwebsite www.zomerfeestertvelde.be. Vanaf midden juni zijn de inschrijvingen open, nadat de stemming voor de filmtitels is afgelopen.