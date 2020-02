Erik De Wispelaere (65) nu officieel ereburgemeester Evergem: “Ik volg het nog. Maar missen? Neen, dat niet!” Eerbetoon na dertig jaar raadslid, schepen en burgemeester Joeri Seymortier

28 februari 2020

20u26 0 Evergem Erik De Wispelaere (65) mag zich vanaf nu officieel ereburgemeester van de gemeente Evergem noemen. De man werd met zijn familie ontvangen op het Kasteel van Wippelgem, waar hij uitgebreid in de bloemetjes gezet werd. Erik De Wispelaere heeft er dertig jaar politiek opzitten. “Ik zou het zo opnieuw doen. Maar de politiek missen? Neen, dat niet. De vrije avonden die ik nu heb, vind ik ronduit zalig”, klinkt het.

Erik De Wispelaere stapte eind 2018 uit de politiek en had er toen dertig jaar opzitten. Hij was drie jaar gemeenteraadslid, maar liefst 21 jaar schepen, en ook zes jaar burgemeester. In 2018 kwam hij niet meer op en maakte hij de baan vrij voor zoon Jonas De Wispelaere, die nu schepen is in Evergem. De voltallige gemeenteraad diende de aanvraag voor zijn eretitel in, en de minister-president heeft de titel van ereburgemeester nu officieel toegekend.

“Natuurlijk ben ik trots”, reageert Erik De Wispelaere. “Ik vind ereburgemeester nog altijd mooier klinken dan ex-burgemeester of oud-burgemeester. Ik heb dertig jaar aan politiek gedaan in Evergem, en heb het altijd graag gedaan. Mocht ik kunnen teruggaan in de tijd, zou ik er onmiddellijk opnieuw aan beginnen. Daarmee is alles gezegd over hoe ik deze bijzondere periode ervaren heb. Maar zeggen dat ik de politiek mis, dat kan ik niet. Het is nu een pak rustiger geworden in mijn leven, en vooral het wegvallen van de vele avondvergaderingen is een zegen. Ik ben eigenlijk de laatste generatie geweest van landbouwers die aan politiek deden, en burgemeester geworden zijn. De boeren hebben daar vandaag de tijd niet meer voor. Want één ding staat vast: politiek slorpt enorm veel van je tijd op. Je bent daar constant mee bezig. Je kan dat alleen maar doen als je hele gezin je steunt. Mijn kinderen en mijn vrouw Katrien hebben dat altijd gedaan, en ik ben ze daar nog altijd dankbaar voor.”

Erik De Wispelaere is nog altijd actief op zijn boerderij, en geniet volop van de extra vrije tijd. “Ik werk nog veel op mijn boerderij, maar ik wandel en fiets nu ook graag. Ik lees nu de boeken die ik de voorbije dertig jaar gekocht heb, maar toen nooit uit het plasticje gehaald heb. En mijn vrouw en ik zijn zelfs van plan om te gaan reizen. Wanneer weet ik nog niet, maar we beseffen ook wel dat we daar geen tien jaar meer moeten mee wachten”, zegt Erik.

Zoon Jonas

Zoon Jonas De Wispelaere is nu schepen en mocht samen met zijn collega’s uit het schepencollege de ontvangst verzorgen. “Natuurlijk ben ik trots dat Jonas de politiek verder zet”, zegt vader Erik. “Ik volg het zeker, maar het is zeker niet zo dat ik mij constant moei met wat hij doet. Ik zie dat hij op zijn pootjes terecht gekomen is, en dat doet mij plezier. De familie De Wispelaere heeft een lange traditie in de politiek van Evergem. Mijn nonkel Omer werd in 1948 als eerste verkozen. Van de voorbije 72 jaar heeft er in Evergem 55 jaar lang iemand van de familie in de politiek actief geweest. Het zit dus wel in ons bloed”, zegt Erik De Wispelaere nog.

Huidig burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) gooide tijdens de viering met bloemetjes naar zijn voorganger. “Mooi dat we Erik mogen ontvangen in het Kasteel van Wippelgem. Dat werd door de gemeente in 2008 gekocht, onder burgemeesterschap van Erik De Wispelaere”, zegt de burgemeester. “De aankoop van het kasteel is een van de beste realisaties uit die tijd. Erik heeft dertig jaar aan politiek gedaan. Ik heb snel eens geteld en dat moeten zowat 300 gemeenteraden en 1.100 schepencolleges geweest zijn. Zijn moeilijkste moment in die dertig jaar politiek, was wellicht de dag dat hij de kerkhaan opnieuw op de toren van Sleidinge mocht gaan zetten. Erik heeft hoogtevrees, en was lijkbleek en kletsnat van angst. Maar hij heeft het toch gedaan.”

Zijn moeilijkste moment in die dertig jaar politiek, was wellicht de dag dat hij de kerkhaan opnieuw op de toren van Sleidinge mocht gaan zetten. Erik heeft hoogtevrees, en was lijkbleek en kletsnat van angst. Burgemeester Joeri De Maertelaere

De Maertelaere was schepen toen Erik De Wispelaere burgemeester was. De Wispelaere werd dan weer schepen, toen Joeri De Maertelaere de nieuwe burgemeester van Evergem werd. “Ik heb lang met Erik samengewerkt, en hij is in de politiek altijd een gentleman gebleven. Bij Erik is een woord een woord. Dat is volgens mij ook de enige manier om goed aan politiek te doen. Erik is ook een man met respect voor de mensen. Hij gunt iedereen de zon in de ogen, en dat maakt hem een mooi mens en een goed politicus”, besluit burgemeester De Maertelaere nog.