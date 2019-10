Energiefactuur openbare verlichting kost Evergem half miljoen per jaar: overschakeling op led wordt versneld Joeri Seymortier

26 oktober 2019

15u02 0 Evergem Evergem gaat een versnelling hoger in het overschakelen van de gewone straatverlichting naar led-verlichting.

Evergem is al sinds 2015 bezig met het plaatsen van openbare led-verlichting. Stap per stap worden alle straatlampen vervangen. Daarvoor maakt de gemeente jaarlijks 150.000 euro vrij. Imewo geeft gemeenten de kans om de omschakeling te versnellen, en dat zal Evergem ook doen. Imewo neemt het beheer van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen over. Door de schaalvergroting, vermindert de investeringskost en kunnen meer armaturen vervangen worden op kortere tijd.

“Momenteel is twaalf procent van de straatverlichting in Evergem al led-verlichting”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Die led-lampen zijn energiezuiniger dan gewone lampen. Met de helft minder vermogen kan dezelfde lichtsterkte gehaald worden. Vorig jaar kostte het energieverbruik van de openbare verlichting in Evergem 500.000 euro. Dat was toen al het dubbele van tien jaar geleden. Als we de ‘ver-led-ding’ niet versnellen, kan de kost oplopen tot 750.000 euro tegen 2030.”

Evergem kiest er ook voor om led-verlichting te dimmen, waardoor er tot zeventig procent energie kan gespaard worden tegenover de klassieke verlichting. “Het doven van de openbare verlichting is op onze gemeente nog niet aan de orde”, klinkt het nog.