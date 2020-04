Eindelijk duidelijkheid: Asielhond Rolex kwam niet om het leven door kwaad opzet Wouter Spillebeen

24 april 2020

11u36 4 Evergem De asielhond De asielhond Rolex die in het water aan de Avrijvaart in Rieme gevonden werd, is niet om het leven gekomen door kwaad opzet. Dat blijkt uit het autopsieverslag. Een 19-jarige jongen uit Evergem werd er in honderden haatberichten op sociale media van beschuldigd dat hij de hond gedood had en het kwam zelfs zo ver dat zijn gezin ongewenst bezoek kreeg.

Begin dit jaar ontstond een ware storm van haat op sociale media. Op facebookgroepen als ‘Ge zijt van Evergem als ge’ verschenen berichten waarin een 19-jarige jongen met naam en toenaam vermeld werd. In december was hij met de hond Rolex uit het asiel van Dierenbescherming Meetjesland gaan wandelen, maar tijdens de wandeling zette de Amerikaanse Stafford het op een lopen. De schrijvers van de facebookberichten geloofden dat niet en beweerden dat hij de hond gestolen had.

Toen Rolex iets later in het water aan het pompgemaal op de Avrijevaart in Rieme gevonden werd, was dat volgens de haatmachine opnieuw de schuld van de jongen. Posters beweerden dat hij de hond vergiftigd had en dan in het water had gegooid. Ze postten niet alleen hun speculaties, maar ook foto’s van hun doelwit, zijn naam, zijn adres, een vermoedelijke werkplaats en screenshots van berichten die ofwel vervalst, ofwel uit de context getrokken waren om hun beweringen te bewijzen.

Autopsie

In een mum van tijd kreeg het gezin van de jongen de ene doodsbedreiging na de andere. De gezinsleden sloten hun profielen op sociale media af om de talloze verwensingen niet meer te moeten lezen, maar toch bleven hun telefoons elke seconde van de dag meldingen geven van nieuwe haatberichten. Ze durfden hun deuren niet meer openen en ze vreesden voor hun gezondheid nadat die week een auto met Nederlandse nummerplaat voor hun deur bleef staan. De jonge kerels die erin zaten reageerden defensief en verplaatsten zich doodleuk enkele meters toen het gezin hen vroeg om te vertrekken. “We leven in angst”, liet het gezin optekenen.

De politie patrouilleerde regelmatig aan het huis en voerde ondertussen verder onderzoek naar de gebeurtenissen, terwijl ze iedereen opriepen tot sereniteit. Een autopsie op het lichaam van de hond moest meer duidelijkheid brengen, maar het verslag liet een tijd lang op zich wachten. Intussen ging de storm op sociale media geleidelijk aan liggen.

Klachten geseponeerd

Intussen is het autopsieverslag af. Er is geen enkel spoor van geweld of van gif gevonden en kwaad opzet is dus uitgesloten. Volgens het parket overleed de hond door verdrinking, naar alle waarschijnlijkheid na een thermische schok. De hond moet dus in het koude water gesprongen zijn, waarna hij verdronk. De klachten aan het adres van de jongeman zijn geseponeerd. Het onderzoek naar de belaging op sociale media loopt nog.