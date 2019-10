Eindeken moet twee keer dicht voor bouw appartementen Joeri Seymortier

10u23 0 Evergem Het Eindeken in het centrum van Evergem moet binnenkort twee keer dicht, door de bouw van nieuwe appartementen in de straat.

Ter hoogte van Eindeken 11 tot 17 worden momenteel appartementen gebouwd. Binnenkort wordt de straat twee keer afgesloten, in het kader van die werken. In de periode van 21 tot 31 oktober wordt er beton gestort. De dag van die werken wordt het Eindeken voor enkele uren afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken duren maximum een volledige dag, binnen de periode van 21 tot 31 oktober. Op dinsdag 5 november moet Eindeken dan nog eens dicht, want die dag wordt een torenkraan geplaatst.

Het Eindeken wordt pas afgesloten als de Achterstege terug open gaat. Het doorgaand verkeer wordt langs daar omgeleid.

