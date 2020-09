Eerste keer ‘feest’ na corona: Belzele viert dit weekend kermis Joeri Seymortier

13u44 0 Evergem Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis is er nog eens iets te beleven in het dorpje Belzele bij Evergem. Dit weekend is er kermis.

Evergem doet er alles aan om de kermissen in de dorpen ook in deze coronaperiode te kunnen laten doorgaan. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staan er enkele kermisattracties in Belzele, op de parking tegenover de kerk, aan het kerkhof. “Iedereen wie ouder is dan twaalf jaar moet een mondmasker dragen. Het is ook belangrijk om altijd de nodige afstand te houden. Je kan je handen ontsmetten bij het binnen- en buitengaan”, klinkt het.