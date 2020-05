Eén jaar na legionellacrisis roept burgemeester Joeri De Maertelaere op: “Blijven aandringen op maatregelen van overheid, om dergelijke drama’s te vermijden”

Evergem

We zitten op dit moment volop in een coronacrisis, maar precies een jaar geleden werd Evergem ook getroffen door een legionellacrisis. 32 mensen uit Evergem en het Gentse werden besmet, en twee slachtoffers lieten het leven. Vandaag blikt burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem terug op die zwarte periode. “De hele crisis was een rollercoaster van gevoelens. Van bezorgdheid, over verdriet tot kwaadheid”, zegt de burgemeester. Lees meer over één jaar na de legionellacrisis in dit dossier