Eén dag voor vertrek: Evergem schrapt sneeuwklassen gemeenteschool (en betaalt kosten terug) Joeri Seymortier

05 maart 2020

15u09 0 Evergem De gemeente Evergem trekt één dag voor het vertrek een streep door de sneeuwklassen van de gemeentelijke basisscholen in Evergem en Belzele.

Begin deze week klonk het nog dat de sneeuwklassen voorlopig konden doorgaan, maar donderdag werd beslist dat de honderd kinderen op vrijdag 6 maart dan toch niet mogen vertrekken naar Zuid-Tirol. De beslissing kwam er na afweging van de adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de diensten van de gouverneur, en de Ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. Ook de evolutie van de voorbije dagen in Italië speelde een cruciale rol. Het gemeentebestuur van Evergem engageert zich om de volledige som van 335 euro per kind integraal aan de ouders terug te betalen.

In België geldt geen negatief reisadvies, maar in Nederland wel. We nemen het zekere voor het onzekere. De veiligheid van onze jongeren staat voorop! Joeri De Maertelaere, burgemeester Evergem

“Dit is geen gemakkelijke beslissing”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Zowel het gemeentebestuur als de directies van de scholen weten dat deze reis een van de hoogtepunten is voor de laatstejaars, en dat ze hier erg naartoe leefden. Dit is een weloverwogen beslissing, genomen in het belang van de Evergemse kinderen. Het aantal besmettingen in de ruime regio rond de skigebieden in Italië stijgt exponentieel. De skireis ging normaal naar Zuid-Tirol, regio Bruneck. Momenteel geeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor Belgen nog geen negatief reisadvies voor die regio. Daarom volgen we uit voorzorg het reisadvies dat momenteel in Nederland van kracht is. Daar worden niet noodzakelijke reizen naar dat gebied sterk afgeraden. Omdat de gezondheid van de Evergemse leerlingen en hun familieleden primeert, viel uiteindelijk uit voorzorg de weloverwogen beslissing om de skireis te annuleren. Het gemeentebestuur engageert zich om alle ouders terug te betalen. Ze krijgen hun aandeel in de reis integraal terug. Concreet gaat dit om 335 euro per kind”, zegt de burgemeester nog.

Reacties

Op de school wordt verdeeld gereageerd. Sommige jongeren hebben begrip en hadden zelf schrik om de reis te maken. Anderen zijn ronduit boos. “Hier hebben we maanden naar uitgekeken. Dit moest het hoogtepunt van ons schooljaar worden, maar gaat nu compleet de mist in”, klinkt het.