Eén dag per jaar staan zij centraal: leerkrachten De Regenboog verrast met lekkers Joeri Seymortier

07 oktober 2019

12u03 2 Evergem De leerkrachten van basisschool De Regenboog in Ertvelde zijn in de watten gelegd, met heel wat lekkers.

Elke dag staan de kinderen centraal op De Regenboog, maar in het kader van de ‘Dag van de Leerkracht’ worden één dag per jaar ook de leerkrachten eens extra verwend in Ertvelde. “Het werd een complete verrassingsdag”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “In een van onze lokalen hebben we een mini-restaurant gemaakt, met een buffet van heel wat gezonde proeverijen. Van mocktails en quiches tot culinaire slaatjes.”

Na schooltijd werd het minder gezond en was er plaats voor een uitgebreid dessertbuffet en heerlijke bubbels.