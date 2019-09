Dubbel pech: in Cyprus gegijzeld door problemen Thomas Cook, thuis in Evergem inbraak in krantenwinkel Bevriende Meetjeslanders willen snel naar huis na horrorvakantie Joeri Seymortier

24 september 2019

14u25 8 Evergem Carla Vanherbruggen uit Evergem beleeft samen met twee bevriende koppels een horrorvakantie in Cyprus. Door de problemen bij Thomas Cook mochten ze maandagavond enkel hun hotelkamer weer in, als ze extra betaalden. Tot overmaat van ramp werd in de nacht van zondag op maandag ook nog eens ingebroken in hun krantenwinkel Evergreen, thuis in Evergem.

Carla Vanherbruggen zou samen met de familie van Transport Vereecke uit Sleidinge en de familie Versluys in Sleidinge genieten van een weekje zorgeloze zon in hotel Sentido Cypria Bay in Cyprus. Ze kwamen zaterdag aan, en hebben de twee eerste dagen echt genoten. Maar maandagmiddag liep het helemaal mis. “Maandag lag er een briefje op de kamer dat we naar de receptie moesten met onze kredietkaart”, vertelt Carla van aan haar zwembad in Cyprus. “We hebben dat niet gedaan. We hebben voor vertrek 2.400 euro betaald voor ons weekje vakantie, dus waarom zouden ze nu nog een kredietkaart nodig hebben? Maar maandagavond was onze kamer vergrendeld, en konden we de kamer niet meer in. We hebben het been stijf gehouden, maar er was geen ontkomen aan. Na middernacht zijn we dan geplooid en hebben we 100 euro betaald. Dan mochten we één nacht op de kamer en konden we gaan slapen. Onze vrienden hebben geweigerd en zijn de hele nacht in de lobby van het hotel moeten blijven. Onze reis is op voorhand volledig betaald. Een echte schade!”

7.000 euro buit

Ook vanuit het thuisfront in Evergem kwam er nog slecht nieuws. Carla is de uitbaatster van krantenzaak Evergreen, en daar werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. “Dubbel pech dus deze vakantie”, zucht Carla. “De winkel blijft open met ons personeel, maar in de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken. Ze moeten via de kelder binnen geraakt zijn. Gelukkig ging het alarm af toen ze in de winkel kwamen. In hun vlucht hebben ze toch nog sigaretten en tabak mee genomen. De buit is toch al snel ook 6.000 tot 7.000 euro. Ook dat is echt geen leuke gedachte als je van een welverdiende vakantie probeert te genieten.”

Komende dagen onzeker

Hoe het nu verder moet, wist Carla dinsdagmiddag zelf niet. “We krijgen hier niet veel informatie, en horen alleen dat je best betaalt als je nog een beetje van je vakantie wil genieten. We zouden graag terugkeren, maar er zijn geen vluchten. De vluchten die er wel zijn, zijn dan nog eens peperduur. We horen ook dat we best zelf niet te veel proberen te regelen, omdat we dan later geen aanspraak zouden maken op een terugbetaling of garantiefonds. We hebben ons dinsdag dan toch maar aan het zwembad gelegd. Maar echt genieten is er niet meer bij. Zo’n vakantie wens ik echt niemand toe”, zegt Carla Vanherbruggen nog.