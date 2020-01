Drukke zondag in Evergem: CD&V, sp.a en Groen vieren nieuwjaar, N-VA wacht nog weekje Joeri Seymortier

13 januari 2020

21u28 0 Evergem De politici van Evergem kiezen zondag 19 januari massaal uit om nieuwjaarswensen uit te delen. Drie partijen geven hun feest op die dag.

CD&V Evergem nodigt iedereen uit op zondag 19 januari voor een nieuwjaarsreceptie. Dit jaar trekt CD&V naar zaal De Molen in Goeiingen. Zondag is iedereen er welkom vanaf 19 uur. Inschrijven kan via de website CD&V Evergem, via arsene.acke@skynet.be of op 0478/21.52.24.

Ook Sp.a Evergem organiseert op zondag 19 januari haar nieuwjaarsreceptie. Vanaf 17 uur ben je welkom in zaal Germinal, Velodroomstraat 25 in Evergem. Brent Meuleman, de burgemeester van Zelzate, is er gastspreker.

Groen Evergem nodigt alle Evergemnaren en organisaties dan weer uit op haar gratis nieuwjaarsbrunch. Die wordt ook al gehouden op zondag 19 januari, om 11 uur in parochiezaal Sint Barbara, Sint Barbarastraat 3 in Rieme bij Evergem. Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege uit Aalter komt spreken. Inschrijven voor de nieuwjaarsbrunch is nodig, en kan op naan.colman@groenevergem.be of 0495/61.88.07.

N-VA Evergem wacht een weekje langer, en geeft op zondag 26 januari een nieuwjaarsreceptie in zaal De Molen in Wippelgem. Je kan er van 17 tot 20 uur genieten van drankjes en nog wat late nieuwjaarswensen uitwisselen. Inschrijven: benita.verhegge@n-va.be of via 0473/46.33.26.