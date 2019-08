Droge ringworst uit het Meetjesland van Klasseslager Vermeulen: “We maken er tien kilometer per jaar van. Dat kan tellen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Evergem Slager Filip Vermeulen (45) uit Sleidinge mag zich de ‘Beste slager 2018-2021’ noemen. Het paradepaardje boven zijn koeltoog is de stok met droge ringworst uit het Meetjesland. De lekkernij is erkend als streekproduct en wordt nog altijd gemaakt volgens het recept van vader Urbain Vermeulen (74).

Klasseslager Vermeulen uit de Wurmstraat in Sleidinge heeft al heel wat prijzen gewonnen. Maar de erkenning als streekproduct van hun droge ringworst blijft het visitekaartje van de slagerij. “Mijn vader Urbain is in 1974 gestart met de slagerij en heeft het recept van de droge ringworst ontwikkeld”, vertelt Filip Vermeulen, die de zaak nu verderzet met zijn vrouw Petra. “Wat er zo anders aan is dan andere droge worsten? We werken alleen met het zuiverste vlees, voegen geen bewaarmiddelen toe en hebben natuurlijk onze eigen kruidenmix. De ringworst is een van onze best verkopende producten. Er zijn maar weinig klanten die hier zonder droge worst buiten stappen. We hebben ook heel wat liefhebbers die van ver buiten Sleidinge komen, gewoon voor onze droge worst. Ja, er gaat hier heel wat droge worst over de toonbank. We hebben het eens berekend en we kwamen uit op tien kilometer droge worst per jaar. Dat kan al tellen, hé”, knipoogt Filip.

Drogen in de schouw

Droge worst is een lekkernij die erg met de ‘boerenbuiten’ van het Meetjesland verbonden is. “De worst komt eigenlijk uit de tijd dat de boeren nog thuis op de boerderij slachtten”, legt de slager uit. “Wanneer een varken geslacht werd, was er eigenlijk vlees te veel. Om niets te laten verloren gaan, werd van een deel ook droge worst gemaakt. Ik heb altijd van mijn vader gehoord dat de echte boeren die worsten zelfs in hun schoorsteen hingen om ze te drogen. Toen er steeds minder op de boerderijen geslacht werd, namen de slagers in de streek de traditie van de droge worst over. Het recept van mijn vader is al die jaren onveranderd. Al 45 jaar maken we onze droge worst met dezelfde kruiden. Waarom zou je iets veranderen dat zwaar in de smaak valt?”

Al 45 jaar maken we onze droge worst met dezelfde kruiden. Waarom zou je iets veranderen dat zwaar in de smaak valt? Slager Filip Vermeulen

Puur varkensvlees

Klasseslager Vermeulen maakt er een erezaak van om alleen puur varkensvlees te gebruiken. “Varkensvlees dat grof en ambachtelijk gemalen wordt en afgevuld in natuursnaren”, vertelt Filip. “We kruiden onder andere met peper, zout en nootmuskaat. Dan volgt een rijping van drie dagen tot een week. Meer moet dat niet zijn om er een delicatesse van te maken. Sommige mensen eten de worst bij een boterham, anderen na een avondje pintjes pakken. Of je serveert de droge worst in stukjes gesneden als hapje. Je moet er eens op letten welk schaaltje bij de aperitiefhapjes eerst leeg is. Het is een puur ambachtelijk, natuurlijk product. Het drogen is echt de kunst.”

