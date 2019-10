Drie minderjarigen opgepakt voor auto-inbraken en fietsdiefstallen Wouter Spillebeen

11 oktober 2019

16u20 0 Evergem Drie minderjarigen zijn vorige week vrijdag op heterdaad betrapt terwijl ze een diefstal pleegden uit een auto in Evergem. Een alerte passant sloeg alarm.

De passant merkte op dat drie personen een diefstal in een auto pleegden en verwittigde de hulpdiensten. In afwachting van de politie, volgde de Evergemnaar de verdachten zodat ze makkelijk ingerekend konden worden. Het trio dat bestaat uit minderjarigen werd verhoord. Verder onderzoek bracht aan het licht dat ze in aanmerking komen voor twee diefstallen uit niet-slotvaste wagens en drie fietsdiefstallen. Ze zullen door het parket gedagvaard worden.