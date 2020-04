Drie hectare groen tussen dorp Rieme en havenindustrie: werken starten in 2022 en kosten 2,1 miljoen Joeri Seymortier

10 april 2020

16u31 0 Evergem Er komt een nieuw parkgebied van drie hectare groen, tussen het dorp van Rieme bij Evergem en de Gentse Kanaalzone.

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) keurde de Vlaamse regering het inrichtingsplan ‘Rieme Oost’ goed. Vlaanderen investeert opnieuw 2,1 miljoen euro. In het plan wordt onderandere een park voorzien, wat zal zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de pas aangelegde havenweg. Vlaanderen gaat de voormalige steenbakkerij van Wienerberger en een verlaten perceel van Total opkopen. De sites worden dan gesaneerd, en omgevormd tot een groen park. Een beperkt deel van de voormalige steenbakkerij kan eventueel een recreatieve of culturele functie krijgen. Aan de noordzijde van Rieme worden de achtertuinen langs de Kanaalstraat en Puinenstraat afgewerkt met bufferzones. De start van de werken is gepland voor 2022.

Het dorp Rieme krijgt momenteel ook een nieuwe dorpskern, waardoor het hele dorp tegen 2024 een ware metamorfose zal ondergaan hebben. Joeri De Maertelaere en Sven Roegiers

“We zijn vanuit de gemeente blij met de goedkeuring van dit parkgebied met ruim drie hectare bijkomend groen aan de dorpsrand van Rieme, vlakbij het kanaal”, zeggen burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) en schepen Sven Roegiers (CD&V). “De voorbije jaren maakten de realisatie van het Hollands Complex samen met de aanleg van de kanaalweg het mogelijk om de vrachtwagens uit de woonstraten van Rieme te houden. Dit parkgebied vormt dan weer samen met de reeds eerder goedgekeurde koppelingsgebieden Rieme-Noord en Rieme-Zuid het sluitstuk van de groene buffering van de volledige dorpskern. Momenteel is ook de volledige dorpskernherinrichting volop aan de gang, waar we als gemeente ruim 7 miljoen euro investeren. Allemaal dossiers die de leefbaarheid van Rieme ten goede komen, waardoor ons kanaaldorp tegen 2024 een ware metamorfose zal ondergaan hebben.”