Dorpje Kerkbrugge-Langerbrugge klaar voor kermis Joeri Seymortier

09 oktober 2020

15u41 1 Evergem Het dorp Kerkbrugge-Langerbrugge bij Evergem maakt zich op voor een gezellig, maar veilig kermisweekend.

Vanaf vandaag tot en met maandag 12 oktober staan er enkele kermisattracties in Kerkbrugge-Langerbrugge, op de parking van Ontmoetingscentrum De Burggrave. Je vindt de kermis aan de Grovermansdreef 38. Er zijn ook enkele eetkramen, om de kermissfeer compleet te maken. Wie ouder is dan 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen, en anderhalve meter afstand houden is de regel.

De kermis is vandaag (vrijdag) open van 16 uur. Op zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober is dat vanaf 15 uur, en maandag 12 oktober nog eens vanaf 16 uur.