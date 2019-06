Dorp Rieme krijgt na 70 jaar nieuwe look: met 7,8 miljoen duurste wegenwerken in jaren Nutsmaatschappijen gestart, echte wegenwerken voorjaar 2020 Joeri Seymortier

01 juni 2019

08u31 8 Evergem Evergem geeft het startschot voor de grote dorpskernvernieuwing van Rieme. Met een dossier van 7,8 miljoen euro worden het voor Evergem de duurste wegenwerken in jaren. De nutsmaatschappijen doen nu hun werk, en vanaf volgend voorjaar wordt twee jaar lang aan rioleringen en wegen gewerkt.

Negen straten in de dorpskern van Rieme worden volledig heraangelegd. Het gaat om de twee hoofdstraten en hun zijstraten: Bombardementstraat, Kanaalstraat, Monumentstraat, Puinenstraat, Riemewegel, Rode Kruisstraat, Sint-Barbarastraat, Tragelstraat en de Vredestraat. “Rieme werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels plat gebombardeerd, en werd in 1948 helemaal heraangelegd”, zegt schepen van Openbare Werken Lucas Van der Meersch (CD&V). “De wegen in Rieme zijn dus zeventig jaar oud en werden nooit vervangen. Hoogtijd dus om daar werk van te maken. We hebben met Rieme gewacht als laatste dorpskern van Evergem om te vernieuwen, omdat we eerst het zwaar vervoer helemaal weg wilden halen uit het dorp. Dat is nu gelukt met een vlotte aantakking op de R4. De voorgangers van het vorige gemeentebestuur, met schepen Erik De Wispelaere in het bijzonder, hebben dit dossier perfect voorbereid, zodat wij nu het echte startschot kunnen geven.”

Tot 2022

De werken zullen maar liefst 7,8 miljoen euro kosten, en zijn daarmee de duurste wegenwerken die Evergem ooit gepland heeft. De gemeente krijgt wel 1,6 miljoen euro subsidie van de hogere overheid. “De nutsmaatschappijen zijn nu gestart en vervangen alle mogelijke leidingen”, zegt schepen Van der Meersch. “Die werken zullen nog tot in het voorjaar van 2020 duren, en zorgen er nu al voor dat er in veel straten eenrichtingsverkeer ingevoerd is. In de eerste helft van volgend jaar starten dan de eigenlijke rioleringswerken en wegenwerken, en die zullen iets meer dan twee jaar duren. Naast de voetpaden komt een soort fietsloper. Een fietsloper is smaller dan een echt fietspad, maar wel duidelijk een plaats waar fietsers terecht kunnen.”

Oorlogsverleden

Het dorp van Rieme wordt na de werken een grote zone dertig. Het plein voor de kerk wordt vernieuwd en wordt opengetrokken, zodat het meer een open ruimte wordt. Er zullen ook een soort bommenkraters in verwerkt worden, om zo het oorlogsverleden van Rieme te herdenken. Rieme wil ook contact opnemen met buurgemeente Zelzate om één van de twee soldatenschuilhuisjes terug te krijgen, zodat ook dat een plaats kan krijgen in de vernieuwde dorpskern. Er komt ook een nieuwe parkzone in Rieme, in de oksel van de Monumentstraat en het bedrijf Mervielde. Daar wil de gemeente Evergem een groene long van meer dan één hectare ontwikkelen, als tegengewicht voor de industrie aan de andere kant van het kanaaldorp.

Alle plannen kan je bekijken op www.evergem.be/rieme.