Doolhof van 25.000 vierkante meter tussen olifantengras van 2 meter hoog: “Bijna drie uur nodig om daar uit te geraken” Openingsdag op nationale feestdag: zondag 21 juli Joeri Seymortier

18 juli 2019

10u07 0 Evergem Jonny Van de Walle opent op zondag 21 juli zijn doolhof op het Zwaantje 10 in Sleidinge bij Evergem. Het doolhof is 25.000 vierkante meter groot, en de gangen zijn gemaakt tussen olifantengras van meer dan twee meter hoog. Wie het hele parcours wil afwerken, is al snel drie uur zoet. “Goed voor zalig zomerplezier”, klinkt het.

Jonny Van de Walle is de man van Doe-het-zelf Stock Van De Walle in Assenede, maar heeft in Sleidinge ook zijn bijzaak Promoplant. Op zijn terrein in het Zwaantje in Sleidinge heeft hij de voorbije maand een groot doolhof gemaakt. “Op een groot stuk grond staat olifantengras”, vertelt Jonny Van de Walle. “Dat is een gewas dat op het einde van de zomer gehakseld wordt, en dan in de grond vermengd wordt als soort van bodemverbeteraar. Ik kreeg een maand geleden plots het idee om daar iets leuks mee te doen. Ik heb op mijn hand een tekening gemaakt van hoe het doolhof er zou moeten uitzien, en dan ben ik beginnen maaien. Ik heb met mijn zitmaaier eerst de woorden ‘promoplant’, ‘doolhof’ en ‘Zwaantje 10’ gemaakt. Daarna heb ik de verbindingen gemaakt, en zo krijg je een doolhof. Het olifantengras staat ondertussen meer dan twee meter hoog, dus op zondag 21 juli gaat het doolhof open.”

Zes dagen

Het doolhof Promoplant op het Zwaantje is maar heel beperkt open. Je kan er nu zondag terecht, op 21 juli. Nadien is het doolhof nog open op 14 en 15 augustus, op 18 augustus, 25 augustus en 28 augustus. Telkens open vanaf 14 uur, en de laatste mag om 18 uur binnen. “Ik kan gewoon niet vaker open doen, omdat ik enkel nog die dagen vrij ben in mijn drukke zomeragenda”, zegt Jonny. “In het doolhof is er een zoektocht voor de echte speurneuzen, waarmee je een van de vijf waardebonnen van 100 euro kan winnen, die je kan spenderen bij Promoplant. De kleinsten kunnen zich ook amuseren op een springkasteel. De tocht in het doolhof duurt 2,5 tot 3 uur, maar wie zoveel geduld niet heeft, kan ook halfweg uitstappen. Halfweg is er sowieso een rustpunt voorzien waar je iets kan drinken.”

September?

Toegang tot het doolhof kost 5 euro per persoon. Kinderen tot 3 jaar gratis. Honden mogen mee aan de leiband. Parkeren kan gratis bij de buren, bij kapsalon Marlies. Met de fiets komen is nog een pak gemakkelijker. “Voorlopig stoppen we op 28 augustus, maar het zou goed kunnen dat we ook in september nog enkele dagen open doen. Dat zal helemaal van het weer afhangen. Bij harde wind gaat het olifantengras plat liggen. En dan is er natuurlijk geen doolhof meer”, klinkt het nog.

Info op de Facebookpagina ‘Doolhof Promoplant’.