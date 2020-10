Donkere dagen komen er aan: kinderen GBS Wippelgem leren zichtbaar zijn in verkeer Joeri Seymortier

13u20 4 Evergem De kinderen van de gemeentelijke basisschool in Wippelgem bij Evergem hebben er een intensieve verkeersweek opzitten.

De gemeenteschool in Wippelgem heeft er een verkeersweek opzitten met als thema ‘Laat je zien in het verkeer: draag je fluojas en steek veilig over op het zebrapad!’. “Tijdens de verkeerslessen oefenden de kinderen hoe ze veilig moeten oversteken op het zebrapad”, zegt directeur Valentine Kanters. “Afsluiten deden we op vrijdag 2 oktober met de ‘zebra fluodag’. De kinderen mochten in zwart-witte gestreepte kleding met een fluo-accent naar school komen. Iedereen kreeg een lekker zebracakeje, en er was ook een extra bedankje voor onze gemachtigde opzichters die elke morgen onze kinderen veilig laten oversteken.”