Domein Laagland maakt eerste wijn in Sleidinge: “Tien jaar geleden hadden de mensen ons gek verklaard” Eerste oogst in Dellaertsdreef is goed voor 3.400 flessen wijn Joeri Seymortier

21 mei 2019

08u35 8 Evergem Het dorp Sleidinge bij Evergem heeft zijn eigen wijn. Enkele wijnvrienden hebben op Domein Laagland voor het eerst 3.400 flessen witte wijn en rosé gebotteld. Zondag kan iedereen het resultaat voor het eerst proeven. “Tien jaar geleden hadden ze ons gek verklaard. Maar de Sleinse wijn is nu echt een feit”, klinkt het.

De droom om in Sleidinge druiven te kweken en een eigen wijn te maken, begon in 2014. Goede vrienden Roger Byl en Hans Bert delen al jaren een passie voor wijn. “Eigenlijk wilden we naar het zuiden gaan, om daar een wijngaard op te starten”, doet Hans Bert het verhaal. “Tot we ons realiseerden dat de zomers in Vlaanderen steeds warmer worden, en dat het dus ook perfect doenbaar moet zijn om in Sleidinge wijn te maken. Roger had op het einde van de Dellaertsdreef nog een lap grond van een halve hectare liggen. Grond waar vroeger haagboompjes op stonden, en dus nooit bemest geweest is. Zeer arme grond, en dus ideaal voor de wijnbouw. We hebben een vzw opgericht, die ondertussen meer dan 150 leden telt. Eind april 2015 werden hier 1.500 wijnstokken aangeplant: monarch, johanitter en cabernet cortis. Vier jaar later zijn de druiven eindelijk van zo’n goede kwaliteit, dat we onze eerste wijn kunnen maken. We zijn oprecht trots op ons werk.”

Johanitter

De druiven werden in september en oktober van vorig jaar geoogst. Het eerste wijnjaar 2018 zorgt voor 1.400 flessen rosé en 2.000 flessen witte wijn. De witte wijn is de Johanitter 2018. Het is een droge witte wijn geworden, met licht overheersende zuren, die toch fris en aangenaam overkomen. De kleur is eerder groengeel, en de afdronk wordt omschreven als zeer fris. De rosé is een Cabernet Cortis. De kleur is niet intens, maar oogt toch mooi. De wijn zorgt voor aroma’s van rood fruit zoals bosaardbeien en frambozen in de neus.

Ander klimaat

Met Domein Laagland gaan de wijnmakers ook terug naar de dorpsgeschiedenis. De lap grond in de Dellaertsdreef ligt op een laag punt van het dorp. Vroeger kwam de weide daar zelfs vaak onder water te staan, en werd daar geschaatst. “Het idee dat je enkel in het zuiden lekkere wijnen kunt maken, is ondertussen helemaal achterhaald”, zegt Hans Bert. “Het klimaat is geëvolueerd, en ook Sleidinge blijkt nu een perfecte uitvalsbasis voor wijnbouw. We hebben hier geen echte helling, dus hebben we de wijnstokken iets verder van mekaar geplant, zodat de zon er toch goed aan kan. Tien jaar geleden hadden ze ons gek verklaard, mochten we gezegd hebben dat we hier wijn zouden maken. Nu zijn de eerste flessen een feit. We willen blijven gaan voor kwaliteit boven kwantiteit. De wijn uit Sleidinge is vooral voor de mensen van Sleidinge bedoeld.”

Zondag proeven

Op zondag 26 mei vanaf 15 uur kan de wijnen ontdekken op Domein Laagland, Dellaertsdreef 95 in Sleidinge. De witte en rosé wijn zal rond de 10 euro per fles kopen. Meer info op de Facebookpagina ‘Domein Laagland’.