Dit weekend toch Oogstkermis in Ertvelde: wel attracties, maar geen randactiviteiten Joeri Seymortier

20 augustus 2020

11u09 5 Evergem Ertvelde viert komend weekend toch de Oogstkermis. De foorreizigers zijn de kermis aan het opstellen.

Van vrijdag 21 tot en met maandag 24 augustus is het ondanks de coronacrisis toch Oogstkermis in Ertvelde. “Dit jaar jammer genoeg zonder randactiviteiten, maar er staat een volwaardige kermis met leuke attracties”, zegt Vicky Van Hyfte. “Alles werd veilig georganiseerd en volgens de meest strenge coronaregels. Ook alle horecazaken van Ertvelde staan klaar om jullie in veilige omstandigheden te verwelkomen. Zo wordt het toch nog een leuk kermisweekend in ons dorp.”