Dief steelt oude wagens: 80 uur werkstraf

Cedric Matthys

05 februari 2020

13u40 2 Evergem Een man uit Evergem kreeg dinsdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep 80 uur werkstraf voor de diefstal van twee oude wagens.

De feiten dateren van 19 februari 2018. De man verkocht twee oude auto’s, die al enkele jaren onaangeroerd in een weide stonden, aan een takeldienst. Hij kreeg 150 euro voor het ‘schroot’, maar werd later via Facebook ontmaskerd.

In eerste aanleg kreeg de man acht maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro. Hij ging hiertegen in beroep en vroeg de vrijspraak, maar kreeg die niet. Zijn straf werd wel herleid tot een werkstraf van 80 uur, die in tegenstelling tot een gevangenisstraf, niet op het strafblad komt. Ook de geldboete liet het hof vallen.