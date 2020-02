Diamanten liefde begon op zomerkermis: Romain en Anna 60 jaar getrouwd Joeri Seymortier

01 februari 2020

18u28 0 Evergem Romain De Paepe (83) en Anna Mestdag (82) uit Belzele zijn door het gemeentebestuur van Evergem ontvangen voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen op de Zomerkermis in Zomergem, en sprak nadien regelmatig af. Vier jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Romain startte op 14-jarige leeftijd als bakkersgast en bouwde nadien een carrière uit bij de douane. Anna stak haar energie in het gezin en de opvoeding van hun twee dochters, An en Petra. Het diamanten koppel heeft vier kleinkinderen, en sinds vorig jaar is er een viergeslacht in de familie met de geboorte van kleine Cézanne. Romain en Anna genieten het liefst van hun familie, maar ook van dansen, fietsen en lezen. Ze zijn ook actief lid bij Okra.