Diamanten liefde begon op een huwelijksfeest Joeri Seymortier

22 september 2019

15u06 0 Evergem Herman De Vogelaere (81) en Irma Lippens (81) uit de Lindenlaan in Ertvelde zijn door de gemeente Evergem gevierd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen tijdens de romantische setting van een ander huwelijksfeest, en het was liefde op het eerste gezicht. Herman werkte voornamelijk bij de NMBS en Irma hield de praktijk van een Genste dokter netjes, in combinatie met de zorg voor haar gezin. Ze kregen twee zonen, Frank en Wim. Ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. De jubilarissen genieten nog graag van de woensdagmarkt in Ertvelde, een partijtje snooker of een bezoekje van de kinderen en kleinkinderen.