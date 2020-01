Diamanten liefde begon op ‘Dag van de lege portemonnees’ Joeri Seymortier

27 januari 2020

11u59 0 Evergem Julien Neyrinck (80) en Jeannine Van der Velpen (78) uit Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd, en werden ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem.

Het eerste contact kwam er op de ‘Dag van de lege portemonnees’ tijdens een regenbui op de Gentse Feesten. De twee gingen schuilen in café Cowboy en legden daar het eerste contact. Julien en Jeannine gingen allebei al op hun veertiende werken in een katoenfabriek. Jeannine zorgde nadien voor de vier kinderen, en Julien ging nog in de bouw en bij Ziegler aan de slag. Het diamanten koppel gaat al 46 jaar wandelen in Oostenrijk. Daarnaast houden ze van lezen, puzzelen en elkaars aanwezigheid. Ze hebben twee kleinkinderen en ondertussen ook al zeven achterkleinkinderen.