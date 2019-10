Diamanten liefde begon in cinema Rio Joeri Seymortier

18 oktober 2019

14u29 2 Evergem Lucien Enghels (80) en Christine Verschraegen (78) uit de Rabautstraat in Kluizen zijn door het gemeentebestuur van Evergem gehuldigd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in de cinema Rio in Oostakker, en trouwden enkele maanden later. In 1973 kwamen ze in Kluizen wonen. Het koppel kreeg twee zonen en vier kleinkinderen: Delphine, Dalia, Delano en Daimy. Christine stond in voor de zorg voor haar gezin en Lucien sloot zijn carrière af bij Stora Enso. De jubilarissen zetten zich in bij onder andere het Rode Kruis en de plaatselijke voetbalploeg. Christine gaat nog regelmatig turnen en zwemmen.