Diamanten huwelijk en viergeslacht voor familie Danschutter uit Wippelgem Joeri Seymortier

10 september 2019

18u37 0 Evergem Robert Danschutter (84) en Rachel D’Hooge (82) uit de Drogenbroodstraat in Wippelgem bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

“Als echte Wippelgemnaars leerden ze elkaar kennen op Drogenbroodkermis”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Robert werkte eerst bij Orléans, maar vooral 34 jaar bij UCB in Gent. Rachel zorgde voor het huishouden en had verschillende werkplaatsen om netjes te houden. Het diamanten koppel kreeg twee kinderen, Freddy en Ann. Er zijn ook twee kleinkinderen en ondertussen ook al achterkleinkind Henry, waardoor er een viergeslacht in de familie is.”

De jubilarissen houden nog van petanque, tuinieren en kruiswoordraadsels oplossen.