Diamanten feest voor Robert en Rosa Joeri Seymortier

20 december 2019

12u09 4 Evergem De gemeente Evergem heeft Robert De Roo (86) en Rosa Vermeulen (81) ontvangen voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen op Stoepekermis. Rosa werkte 12 jaar bij Calcutta, voor ze zich toelegde op het huishouden. Robert werkte 33 jaar bij Kuhlmann in Rieme. Ze kregen twee zonen, Luc en Pascal. Robert is nog zeer actief in zijn grote tuin en Rosa verwent de familie graag met haar lekkere desserts.