Diamanten feest voor Gilbert en Liliana Joeri Seymortier

16 augustus 2019

12u09 0 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem heeft Gilbert Bradt (84) en Liliana Verdonck (82) ontvangen voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in café Den Hutsepot in Zwijnaarde. Liliane ging al vroeg aan het werk als naaister en zorgde nadien voor het gezin met twee kinderen, Brigitte en Marnik. Gilbert was actief in de scheepsbouw, en ging nadien aan de slag bij de Rijkswacht. De jubilarissen hebben vier kleinkinderen en waren altijd sportief: van parachute springen, over turnen tot badminton.