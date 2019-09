Diamanten feest voor Achilles en Hilda Joeri Seymortier

13 september 2019

09u46 0 Evergem Achilles Verdegem (84) en Hilda Joostens (80) uit Overdam in Evergem zijn zestig jaar getrouwd, en werden ontvangen door het gemeentebestuur.

Het diamanten koppel begon na hun huwelijk een kruidenierszaak. Achilles had ook een melkronde in de voormiddag, en in de zomer nam hij er nog een ijscrèmeronde bij in de namiddag. Na tien jaar verhuisden ze naar een grotere zaak in Gent, die ze samen runden gedurende 29 jaar tot aan hun pensioen. Ze kregen vijf kinderen: Geert, Peter, Ann, Wim en Lieve. Er zijn nu ook al elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Vandaag genieten ze van hun kroostrijk gezin en het verenigingsleven bij onder andere KVLV, Neos en de Landelijke Gilde.