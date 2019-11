Diamant voor Firmin en Magda uit Ertvelde Joeri Seymortier

23 november 2019

14u09 0 Evergem Firmin Van Hamme (81) en Magda Misman (81) uit de Garenstraat in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen via muziekgroep ‘De reizende Meetjeslanders’. Firmin groeide op in Lembeke en begon als 14-jarige te werken in een bloemisterij om nadien een carrière uit te bouwen bij Stora Enso. Magda was tot aan de geboorte van dochter Carine aan de slag als huishoudster. Ze hebben een kleindochter, Annelies. Ze wonen ondertussen 55 jaar in Ertvelde, en recent namen ze hun intrek in een appartement. Hun favoriete hobby is samen dansen. Daarnaast zijn een spelletje krulbol en het onderhouden van de tuin de voornaamste bezigheden. Firmin en Magda zijn ook in blijde verwachting van hun eerste achterkleinkind.