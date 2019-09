Diamant fonkelt voor Herman en Janine Joeri Seymortier

03 september 2019

14u16 0 Evergem Herman Lapeere (83) en Janine Rysselaere (82) uit de Droogte in Wippelgem bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel reed destijds samen naar school in Gent, en leerde elkaar zo steeds beter kennen. Herman bouwde een mooie carrière uit bij Ebes. Janine volgde ‘de naaischool’, en is dat blijven doen tot ze meer voor het huishouden ging instaan. Het koppel heeft twee dochters en een zoon, en ook zeven kleinkinderen. De eerste achterkleinkinderen worden verwacht. Vandaag komen ze nog dikwijls samen met de ‘Vrienden van Ebes’ en gaan ze graag naar zee, of er op uit met de kinderen.