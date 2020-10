Defecte verkeerslichten op het kruispunt tussen de Evergemsesteenweg en de R4: politie regelt het verkeer Dylan Vermeulen

16u41 0 Evergem Op dit ogenblik zijn de verkeerslichten op het kruispunt Evergemsesteenweg / R4 (kruispunt McDonald’s - Brico) defect. Er staat een lange file en er is verkeershinder in het centrum van Evergem.

De politiezone Assenede-Evergem is op de hoogte en regelt het verkeer. Ze vragen ook om dit kruispunt te vermijden en om te rijden via de veerdiensten Terdonk / Langerbrugge of via de N9 Gent - Eeklo.