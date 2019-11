De Regenboog Ertvelde hele week in de ban van Rode Neuzen Dag Joeri Seymortier

28 november 2019

09u08 3 Evergem De kinderen van basisschool De Regenboog in Ertvelde zijn heel de week in de ban van Rode Neuzen Dag.

De school houdt zelfs een hele Rode Neuzen Week. “Elk klas organiseert een eigen leuke actie om geld in te zamelen”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “We hebben onder andere een lekker ouderwetse wafelenbak gehouden, met hulp van bakmama’s en inpakpapa’s. Er was een fietsmarathon voor kleuters, een filmnamiddag met popcorn, een kerstkaartenverkoop en een veiling in de klas. De leerlingen van L1 trokken naar de wekelijkse markt in Ertvelde voor hun eigen actie ‘Een centje voor een complimentje’.”

Vrijdag 29 november om 15 uur wordt een slotfeest georganiseerd op school, en komt iedereen in het rood naar de speelplaats.