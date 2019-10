De Punky’s controleren leerlingen Sint-Franciscus Evergem op fluo Joeri Seymortier

10 oktober 2019

11u41 2 Evergem De donkere dagen komen er weer aan, en daarom worden in de vrije basisschool Sint-Franciscus in Evergem extra controles gehouden op het dragen van fluokledij.

Er wordt bij Sint-Franciscus niet met een belerend vingertje gewerkt, maar de kinderen worden op een speelse manier aangemoedigd om fluo te dragen. De speelplaatsfiguren De Punky’s wachtten de kinderen op aan de schoolpoort. Alle kinderen die in fluo passeerden, krijgen binnenkort een leuke verrassing. Deze week wordt er op Sint-Franciscus nog meer aandacht besteed aan de veiligheid in het verkeer. Zo krijgen de kinderen dagelijks een tip en een filmpje om te denken aan hun veiligheid. Ook dat gebeurt met slagzinnen: ‘Fluojas aan dan zien we je staan’, ‘Helm op is top’ en ook ‘Gordel aan dan laat de politie je niet staan’ klinkt het op de school.