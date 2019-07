De Driesbolders uit Doornzele vieren vijftigste verjaardag Joeri Seymortier

10 juli 2019

11u18 0 Evergem De vzw De Driesbolders uit Doornzele bij Evergem werd ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem.

De boldersclub werd opgericht in het voorjaar van 1969 en mag nu dus 50 kaarsjes uitblazen. Schepen Patrick Huyghe, zelf een fervent krulbolfanaat, en zijn collega’s van het schepencollege mochten het bestuur van De Driesbolders ontvangen op het Kasteel van Wippelgem.

De Driesbolders beschikken over 18 buitenbolbanen. Daar worden de naast de gewone wedstrijden ook grote kampioenschappen gehouden. De club is enkel in de zomer actief.