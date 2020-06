De Burggrave slaat nieuwe weg in na corona: nu ook bistro en tea-room Joeri Seymortier

09 juni 2020

10u04 0 Evergem Ontmoetingscentrum De Burggrave in Evergem slaat een nieuwe weg in na corona, en heropent als een bistro en tea-room.

Peter en Nancy Van Praag hebben tijdens de lockdown verbouwingswerken gedaan in hun zaak. “We hebben verbouwd en hebben nu een volwaardige keuken”, zegt Peter Van Praag. “Patrick De Wever uit Sleidinge is onze nieuwe chef in de keuken. De Burggrave is nu een bistro en brasserie, waar je terecht kan voor een lekkere snack, een pannenkoek, ijsje, of zelfs een cocktail aan onze nieuwe cocktailbar. De speelruimte voor de kinderen is vernieuwd, en we hebben ook het grote terras aan onze zaak een opknapbeurt gegeven. Voor mensen met elektrische fietsen is er een oplaadpunt voorzien.”

De zaak is gesloten op maandag en donderdag. Ook muziek blijft een belangrijke rol spelen in De Burggrave. In het najaar komt Frans Bauer twee keer optreden. De show van 18 oktober is al uitverkocht, maar voor de show van 15 november zijn er nog enkele kaarten.