De Burggrave Evergem start zaterdag (voorzichtig) met nieuwe shows Joeri Seymortier

07 juli 2020

14u25 0 Evergem Ontmoetingscentrum De Burggrave in Evergem start vanaf zaterdag 11 juli opnieuw met shows.

Omdat het zaterdag de Vlaamse feestdag is, organiseren Peter Van Praag en zijn vrouw ‘Een avondje uit…’ in hun zaal. “We respecteren de nodige afstand en de bubbels, maar we willen toch weer opstarten met avonden waar je lekker culinair kan genieten en een show kan meepikken”, zegt Peter Van Praag. “Zaterdag serveren we scampi à volonté, en is er een show met Les Folles de Gand en Patrick Moreno. Je betaalt 49 euro per persoon.”

Op zaterdag 18 juli wordt ‘Den Boer Op’ georganiseerd, een monoloog van Wim De Coninck. Alle info op 0496/95.82.96.