De Bijenkorf Sleidinge geeft zesdejaars feestpakket om getuigschrift thuis in bubbel te vieren Joeri Seymortier

30 juni 2020

10u32 0 Evergem De leerlingen van het zesde leerjaar van vrije basisschool De Bijenkorf in Sleidinge, hebben hun tijd in de lagere school afgerond met een proclamatie.

De proclamatie gebeurde in twee bubbels. “We hebben twee klassen in het zesde leerjaar en hebben de groepen opgesplitst om zo nooit boven de honderd aanwezigen te zitten”, zegt directeur Peter Van Hulle. “Alles gebeurde buiten, en op veilige afstand. Als blijvende herinnering kregen de leerlingen allemaal een drinkfles mee naar huis, om steeds hun basisschool als herinnering in hun hart te bewaren. Er was een kort optreden, en een toespraak. Afscheid nemen betekent ook feest vieren. Maar door de corona kon dat jammer genoeg niet op school. Alle gezinnen kregen een verrassingspakket mee naar huis om thuis in de eigen bubbel een feestje te bouwen op het getuigschrift van hun zoon of dochter.”