Daar komt het burgerbudget: 1 euro per inwoner per jaar zet ideeën om in werkelijkheid Joeri Seymortier

19 december 2019

09u29 0 Evergem Evergem gaat vanaf 2021 een burgerbudget voorzien. Dat is geld waar ideeën van de inwoners mee gerealiseerd worden.

“Wij vinden participatie en inspraak belangrijk”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Vanaf 2021 zullen we dan ook een burgerbudget of participatiebudget voorzien. We gaan voor 35.000 euro per jaar, wat symbolisch gelijk staat aan 1 euro per inwoner. Met dat budget willen de de burgers ‘goesting’ geven om zelf mee vorm te geven aan de gemeente. We willen burgers en verenigingen stimuleren om buurtactiviteiten te organiseren, of iets in hun buurt of wijk te realiseren. Wat allemaal kan? Alle ideeën die burgers belangrijk vinden. Bijvoorbeeld de nood aan een extra zitbank ergens in een parkje.”