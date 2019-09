Cultuurcentrum Evergem streamt voorstelling in rusthuis Ten Oudenvoorde Joeri Seymortier

23 september 2019

10u59 2 Evergem De senioren van woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde kunnen op donderdag 26 september genieten van een brok cultuur, zonder dat ze zich daarvoor moeten verplaatsen.

Cultuurcentrum Stroming gaat donderdag een voorstelling streamen, zodat de bewoners van het rusthuis die in het rusthuis ook kunnen zien. “Voor rusthuisbewoners zit een uitstap naar een cultuurcentrum of concertzaal er vaak niet meer in”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Daarom gaat het cultuurcentrum op 26 september ter plaatse. Via een livestream kunnen de bewoners van woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde en hun familie op groot scherm genieten van de voorstelling ‘Along comes Mary, 1958 Exposed’. Mary en haar muzikanten brengen een muzikale ode aan Expo 58. De senioren kunnen de muziek uit hun jonge jaren dus nog eens horen, en volop herinneringen ophalen.”