Coronabesmetting in De Regenboog Ertvelde: 10 kinderen uit bubbel in quarantaine Joeri Seymortier

18 juni 2020

13u01 30 Evergem Er is een coronabesmetting in de basisschool De Regenboog in Ertvelde bij Evergem. Tien kinderen moeten in quarantaine.

Afgelopen weekend geraakte al bekend dat twee kleuters uit ’t Kersenpitje in Waarschoot bij Lievegem besmet geraakt zijn met het coronavirus. Nu wordt ook een coronabesmetting vastgesteld in de basisschool De Regenboog in Ertvelde. Het gaat om een leerling van het tweede leerjaar.

“De directie heeft ons meteen op de hoogte gebracht”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Het kindje vertoonde geen symptomen. De school nam onmiddellijk alle nodige maatregelen. De school leeft het protocol strikt na, en de klassen zijn opgedeeld in bubbels. Volgens het protocol worden alleen de tien kinderen van de bubbel van de positief geteste leerling in quarantaine geplaatst en getest. De andere leerlingen kunnen gewoon verder naar school komen.

Alle ouders worden op de hoogte gebracht. De school volgt de situatie nauwlettend op, samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.”