Corona wint nu ook de strijd om Camelot: voorstellingen in Evergem en rest van Vlaanderen geannuleerd Joeri Seymortier

24 maart 2020

17u16 4 Evergem De volledige tour van de familiemusical ‘Arthur en de strijd om Camelot’, met première eind volgende maand in Evergem, wordt geannuleerd.

De vzw Event-Team is genoodzaakt om door de coronacrisis de volledige tour van ‘Arthur en de strijd om Camelot’ te annuleren. Het is momenteel niet mogelijk om alle voorstellingen in de tien verschillende theaters te verplaatsen naar een ideale periode volgend seizoen. “Iedereen die een ticket kocht voor de voorstelling zal in de loop van de volgende weken gecontacteerd worden door de respectievelijke ticketbureaus”, zegt producent Olivier De Meyer. “Bij verschillende bureaus zal de optie aangeboden worden om de ticketprijs vrijblijvend te doneren aan ons productiehuis. Op die manier zou de financiële schade licht beperkt kunnen worden.”

De première in Evergem is onmogelijk. “Onze cast was volledig klaar en alle investeringen zijn gebeurd. Wij kunnen bij deze voorstelling niet terugvallen op subsidies of Tax Shelter initiatieven. Als productiehuis zijn wij immers volledig aangewezen op de inkomsten uit ticketverkoop. Dit komt nu helemaal te vervallen. Hierdoor worden niet alleen wij financieel hard getroffen, maar tegelijk ook onze professionele acteurs, actrices en crew. Hierdoor komt de mogelijkheid om volgend seizoen een nieuwe eigen productie te laten toeren heel hard in het gedrang. Wel blijven we tijdens seizoen 2020-2021 de voorstellingen van zowel ‘Rupsje Nooitgenoeg’ als van ‘De Kleine Prins, de musical’ volledig ondersteunen in verschillende theaters in Vlaanderen.”

Info: www.event-team.be.