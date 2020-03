Corona houdt laatstejaars Evergem niet tegen: school vertrekt vrijdag op sneeuwklas naar Zuid-Tirol Joeri Seymortier

03 maart 2020

13u27 3 Evergem Een honderdtal laatstejaars van de gemeentelijke basisschool Evergem en Belzele vertrekken vrijdag 6 maart op sneeuwklas naar Zuid-Tirol, regio Bruneck. De reis wordt door het coronavirus niet geannuleerd.

Het schepencollege van Evergem evalueerde de situatie rond het coronavirus. “Op basis van het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op dat moment, hebben we beslist om de skireis voorlopig niet te annuleren”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Zowel wij als gemeentebestuur als de directies van de scholen volgen de situatie op de voet. We raadplegen hierbij het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Donderdagmiddag 5 maart evalueren we de situatie een laatste keer. Dan wordt een definitieve beslissing genomen.”

Daarnaast communiceert gemeente Evergem eerstdaags preventietips naar haar inwoners, ook in het kader van het coronavirus. “In het bijzonder de scholen, de senioren en de woonzorgcentra krijgen extra informatie”, zegt de burgemeester nog.